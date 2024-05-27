Речь идёт о БПЛА Mohajer-6 с дальностью полёта в 2000 км и бомбе-планере Qaem-5.

Принцип игры в одни ворота, когда Запад вооружал передовыми образцами вооружения украинскую армию, кажется начинает стремительно разрушаться. Об этом с некоторым неудовольствием сообщает штатный обозреватель немецкого Bild Юлиан Рёпке, исследовавший кадры одного из дронов в Курской области, опознанного как Mohajer-6. И что очень плохо для ВСУ, дрон выполнял не такие классические функции разведывательного аппарата, как наблюдение или корректировку, а представлял собой по внешнему виду тот самый ударный БПЛА, который уж явно не захотят увидеть где-нибудь в Киеве или в Ивано-Франковске. И не мудрено: самая последняя модификация «Мохаджера» способна пролететь 2000 км и нести «умные бомбы».

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А в качестве ударного боеприпаса дальний дрон-бомбардировщик может запускать управляемые снаряды Qaem-5, представляющие собой бомбы с модулями планирования и коррекции.

Так же германский военный эксперт прокомментировал, если информация правдивая, и на фото действительно «Каем-5», то этот авиационный снаряд способен в самостоятельном полете преодолеть около 40 километров и обладает телевизионной ГСН. В качестве боевой начинки присутствуют фугасные и осколочные БЧ. Есть предположения и о кумулятивных и термобарических зарядах.

Планируемая иранская бомба принята на вооружение в исламской республике 5 лет назад и по праву относится к новейшим классам вооружения.

Qaem

О Mohajer-6 известно, что этот дальний БПЛА является полностью серийным образцом и выпускается с 2018 года. Способен выполнять как разведывательные, так и боевые миссии, поднимаясь в воздух со взлётной массой до 600 кг.