Где взять столько программистов, аналитиков и прочих сисадминов никто знать не знает.

Россия – современная страна. Но без специалистов в IT поддерживать реноме высокотехнологичного государства со всеобщей цифровизацией довольно сложно. Об этом рассказал руководитель АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. Со слов российского топ-менеджера, если тенденция сохранится, то страна не досчитается программистов, аналитиков, системных администраторов и тестировщиков. Причем величина их дефицита будет около 1 млн. человек.

О том что родное отечество может столкнуться с нехваткой разработчиков, дизайнеров, инженеров, аналитиков и многих других смежных с IT сфер, Плуготаренко рассказал на идущем прямо сейчас в российской столице интернет-форуме РИФ-2024.

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От нормальной работы вышеперечисленных рабочих категорий зависит устойчивость и функционирование финансовой сферы, здравоохранения, торговли, производства и образования. И это далеко не весь перечень.

Вместе с тем родное правительство выделяет миллиарды на развитие высоких технологий. Так нацпроекту по цифровой трансформации государства дан старт, когда Владимир Путин обозначил некоторые его свойства в своем Послании Федеральному Собранию.