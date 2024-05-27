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Madarator
Дефицит IT-специалистов в РФ может достигнуть 1 млн человек, если негативная тенденция продолжится
Где взять столько программистов, аналитиков и прочих сисадминов никто знать не знает.

   Россия – современная страна. Но без специалистов в IT поддерживать реноме высокотехнологичного государства со всеобщей цифровизацией довольно сложно. Об этом рассказал руководитель АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. Со слов российского топ-менеджера, если тенденция сохранится, то страна не досчитается программистов, аналитиков, системных администраторов и тестировщиков. Причем величина их дефицита будет около 1 млн. человек.  

   О том что родное отечество может столкнуться с нехваткой разработчиков, дизайнеров, инженеров, аналитиков и многих других смежных с IT сфер, Плуготаренко рассказал на идущем прямо сейчас в российской столице интернет-форуме РИФ-2024.  

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   От нормальной работы вышеперечисленных рабочих категорий зависит устойчивость и функционирование финансовой сферы, здравоохранения, торговли, производства и образования. И это далеко не весь перечень.

    Вместе с тем родное правительство выделяет миллиарды на развитие высоких технологий. Так нацпроекту по цифровой трансформации государства дан старт, когда Владимир Путин обозначил некоторые его свойства в своем Послании Федеральному Собранию. 

#сфера it #отечественные it #сергей плуготаренко
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