Флагман 2024 от китайской Realme будет представлен в самое ближайшее время.

Предваряя появление на глобальном рынке своей новейшей модели – realme GT6, китайская фирма продемонстрировала фотографию, сделанную на флагман 2024 года.

Посмотрев снимок улицы ночного города, легко догадаться, что помимо оптического датчика и серии линз, в цифровой обработке поучаствовали алгоритмы фирменной нейросети, которые с наибольшей вероятностью будут поставляться прямо «из коробки».

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Немногим ранее индийское подразделение Реалми показало субфлагман компании – модель realme GT 6T. «Срединный флагман» будет продаваться пока что только в Индии.

Об этой модели известно, что это проапгрейженный Realme GT Neo 6 SE, циркулирующий на внутреннем китайском рынке. Обновления коснулись прежде всего зарядной системы, благодаря чему телефон получил адаптер на 120 Вт. Тем самым прирост составил +20 Вт. Больше изменений не заявлено.

По своей сути это телефон для среднего бюджета с актуальной аппаратной частью. Под последней подразумевается производительный чипсет Snapdragon 7+ Gen 3 с ярким экраном в 6000 нит и OLED-дисплеем с переменной частотой. В качестве основного фотомодуля используется оптический датчик разрешением в 50-Мп и оптической стабилизацией. Батарея АКБ имеет ёмкость в 5500 мАч. И хотя корпус пластиковый, заявлена пыле- и влагостойкость по стандарту защиты IP65.