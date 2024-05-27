Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
"ВО": Отряды ВСУ в Красногоровке оказались заперты в оперативные клещи
Кто из ВСУ не успеет уйти за несколько суток из окруженного периметра в Красногоровке, тот рискует попасть в плен.

   Оборона Красногоровки может больно отозваться части украинских подразделений, попавших в так называемые «оперативные клещи». О проблемах украинского гарнизона, ведущего городские бои в этом населенном пункте ДНР, пишет «Военное обозрение».

   В материале указывается, что российские штурмовики с боем прошли Центральную улицу сразу на нескольких отрезках, после чего у украинских групп, действующих в городской агломерации, появились провалы в обороне. 

реклама

   Причем особый акцент в публикации уделяется оперативным осложнениям для ВСУ в квадрате района Солнечный и восточнее.

   Именно здесь, добившись присутствия в помещении школьного учреждения №2, пройдя к центральному парку и микрорайону Солнечный, с частичным доминированием на проспекте Чайковского привели к тому, что все находящиеся солдаты и офицеры украинских сил в обозначенном периметре были окружены. Понимая, чем это грозит в ближайшей временной перспективе, отряды ВСУ силами пехотных отделений до 4 человек включительно стали постепенно отходить в квадрат микрорайона Восточный. 

   Украинская армия контролировала Красногоровку с лета 2014 года.

#красногоровка #бои за красногоровку
+
Написать комментарий (0)
Forbes: Боевая эффективность "танков-черепах" поразила солдат ВСУ и западных военных экспертов
Российские подразделения начали штурм населённого пункта Красногоровка
Армия России подняли флаг над Красногоровской школой No2 в ДНР
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bloomberg: На глобальном рынке СПГ назревает рекордный дефицит
+
Боррель потребовал от России объяснить исчезновение буёв на границе с Эстонией
6
Маск заявил, что всё современное оружие, управляемое человеком, "устаревшее"
1
Microsoft запустила страницу с датой окончания поддержки Windows 10
7
Лаборатория Касперского: Вирус-вымогатель ShrinkLocker атакует Windows через функцию BitLocker
1
Илон Маск предсказывает, что искусственный интеллект отберёт у людей все рабочие места
16
Смартфон Honor Magic 6 Pro будет обладать подарочным набором с наушниками, часами и обслуживанием
+
77-дюймовый LG C3 OLED подешевел на 43% на Amazon
8
Sky News: Россия наращивает производство артиллерийских снарядов в 3 раза быстрее союзников Украины
+
В сети появилось видео с уничтожением транспорта украинских формирований на переправе
3
Исследователи из США нашли возможность зарядки ноутбука за 1 минуту, а электромобиля - за 10 минут
+
Часы Garmin Forerunner 965 получили более десятка усовершенствований благодаря новому обновлению
+
TechRadar: Samsung Galaxy S24 Ultra назван лучшим камерофоном на май 2024 года
7
RTX 4070 Super оказалась самой лучшей видеокартой Nvidia по соотношению цена за FPS в FullHD
7
Германские ученые создали альтернативный стеклу самоочищающийся метаматериал
2
Показано частичное изображение экрана Galaxy Z Fold 6 с симметричными рамками
+
В Германии построили слишком много солнечных ферм
+
Lenovo выпустила настольные ПК Legion 7000K с мобильными процессорами Intel Core 14 класса HX
+
Lenovo Legion Blade 7000K MoDT выходит в продажу с Core i9-14900HX и RTX 4070 Ti SUPER
+
В Китае избыток солнечной энергии — энергосистема не в состоянии столько использовать и хранить
4

Популярные статьи

Пять лучших основных боевых танков в мире по версии издания The National Interest
20
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Май)
7
Итоги гоночного уик-энда 25-26 мая
+
Мое мнение об Xperia 5 V (Eurogamer)
5
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
240
Собираем игровую сборку ПК для запуска Dota 2 и Counter-Strike 2 всего за 40 000 рублей
6
Генерал армии США: поражение Украины станет поражением НАТО
18
Мое мнение о Final Fantasy 7 Rebirth (Eurogamer)
1
Обзор комбинированного пуско-зарядного устройства TrendVision Start Compressor (4в1)
1
7 самых нереалистичных видов оружия из Fallout, которые никогда не будут работать
2

Сейчас обсуждают

vl
11:58
что-то Zystax вообще с катушек слетел, лепит тут цены, которых отродясь не было, ну нет на нашем рынке 4070 Super за 60к, а есть выше 70к, даже самые дешевые.
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia
Иван Горыныч
11:57
Срочно обратно в СССР, национализировать вся и всех, реанемировать Госплан и Госснаба и будет всем счастье.🤣😂🤣😂
Российские МСП нашли новые рынки для экспорта продукции и вернулись к докризисному уровню
Сергей Баулов
11:55
На вброс похоже. Чтобы заглушить не то что starlink, а нормально GPS, помехи должны идти отовсюду, т.е сверху
The New York Times: Новые российские технологии позволяют эффективно глушить терминалы Starlink
Иван Горыныч
11:54
США и Китай товарооборот $700 млрд
Воздушная группировка РФ вернулась в Беларусь с ударными и десантными версиями вертолётов
Иван Горыныч
11:52
Есть варианты, тогда верни в зад отжатые ЗВРезервы. Банк БРИКС из за санкций периодически блокирует доступ РФ к резервам ?🤣🤣🤣
Воздушная группировка РФ вернулась в Беларусь с ударными и десантными версиями вертолётов
Orakul
11:50
"Дядя Вова, ты дурак?" С момента распила СССР в том или ином виде идёт поглощение западом постсоветского пространства. Где не получается подкупом, там революция, где революция не получается, там бомб...
Spiegel: Страны Балтии и Польша введут свои войска на территорию Украины в случае прорыва России
Иван Горыныч
11:49
Ты прав стоит чуть расслабиться и вы@бут как последнюю суку.🤣😂🤣😂.
Воздушная группировка РФ вернулась в Беларусь с ударными и десантными версиями вертолётов
Иван Горыныч
11:45
Товарооборот с США $700 млрд и шо теперь, тогда как 56% резервной валюты мир хранит в долларах, в евро 19$. Тогда как 7% или $105 млрд наших ЗВРезервов ЦБ РФ похоронил в Китае и возвращать их отказыва...
Воздушная группировка РФ вернулась в Беларусь с ударными и десантными версиями вертолётов
Хвост ушастый
11:38
Кроме Т90 не вижу танков, остальное какие-то гробы на колесах для фошистов.
Пять лучших основных боевых танков в мире по версии издания The National Interest
Иван Горыныч
11:35
67 стран мира хранят свои ЗВРезервы в кубышке США рубль не есть резервная валюта совсем
Воздушная группировка РФ вернулась в Беларусь с ударными и десантными версиями вертолётов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем