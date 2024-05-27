Кто из ВСУ не успеет уйти за несколько суток из окруженного периметра в Красногоровке, тот рискует попасть в плен.

Оборона Красногоровки может больно отозваться части украинских подразделений, попавших в так называемые «оперативные клещи». О проблемах украинского гарнизона, ведущего городские бои в этом населенном пункте ДНР, пишет «Военное обозрение».

В материале указывается, что российские штурмовики с боем прошли Центральную улицу сразу на нескольких отрезках, после чего у украинских групп, действующих в городской агломерации, появились провалы в обороне.

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Причем особый акцент в публикации уделяется оперативным осложнениям для ВСУ в квадрате района Солнечный и восточнее.

Именно здесь, добившись присутствия в помещении школьного учреждения №2, пройдя к центральному парку и микрорайону Солнечный, с частичным доминированием на проспекте Чайковского привели к тому, что все находящиеся солдаты и офицеры украинских сил в обозначенном периметре были окружены. Понимая, чем это грозит в ближайшей временной перспективе, отряды ВСУ силами пехотных отделений до 4 человек включительно стали постепенно отходить в квадрат микрорайона Восточный.

Украинская армия контролировала Красногоровку с лета 2014 года.