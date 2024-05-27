Облегчение конструкции позволяет переносить 82-мм образец 2Б24 силами миномётного расчёта и использовать вооружение даже в горах и лесах

Пресс-служба госкорпорации «Ростех» отчиталась о передаче заказчику новой партии миномётов. Под заказчиком подразумевается российское МО, подразделения которого получили 82-мм образцы.

Сам миномёт 2Б24 относится к классу лёгких и предназначен для оппонирования, помимо живой силы, укрытиям и бронетехнике со слабыми бронированием.

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И как заявил топ-менеджер ГК Бекхан Оздоев, используя лёгкие сплавы, вес переносного оружия стал ещё меньше. Переносным стал даже набор мин. А это значит, что использовать 82-мм вариант можно не только на равнинной местности с дорогами или гладкой поверхностью, но и в сильно холмистой или лесистой местности, где транспортировочные автомобили по объективным причинам проехать не смогут.









Помимо легкости, 2Б24 имеет очень низкую временную задержку перед началом использования: из походного положения в боевое он переводится за полминуты. А использование универсальной опорочной плиты позволяет наносить удары по оппоненту с любого варианта почвы – даже самых мягких и вязких. А включение в качестве наводчиков разведывательных беспилотников, существенно повышает точность и кучность минометания.

Новый миномёт является прямым потомком хорошо известного и зарекомендовавшего себя ранее 2Б14-1 «Поднос». От предшественника отличается совершенно новой плитой и модернизированным механизмом предохранителя, блокирующим возможное двойное заряжение. Причем использование нового боеприпаса под названием 3-О-26 позволяет увеличить дальность стрельбы до 6 км со скорострельностью до 20 выстрелов за 60 секунд.