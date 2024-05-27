Но это просто учения, ничего более.

Как пишет украинский портал «Страна.ua», на территорию Белоруссии внезапно вернулась вертолётная группа ВКС РФ, отсутствовавшая в республике с августа 2023 года. И что больше всего беспокоит ряд проукраинских телеграм-каналов, что на военную базу, размещенную в дружественном России государстве, вернулись не обычные военно-транспортные версии винтокрылых машин, а десантные и ударные варианты.

Согласно данным ряда оппозиционных белорусских каналов, в воздушной гавани Барановичей были замечены Ми-24 и Ми-8.

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Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ





В отличие от украинских пабликов, местный Генштаб старается сохранить видимость спокойствия и даже некой «отстранённости», потому что по одной из версий, резкий рост ударной группы вертолётов ВКС РФ в Белоруссии есть ничто иное, как обычная подготовка к учениям. Правда назвать «обычными» учения и использованием тактического ядерного оружия язык не поворачивается.

Но есть и вторая версия, куда более «пугающая»: присутствие ударных и многоцелевых версий винтокрылых «Ми» в качестве участников тренинга, не более чем прикрытие. На самом деле планируется проникновение с последующей высадкой штурмовых групп в Черниговской и Киевской областях. Ну а дальше всё «по классике»: вероятное выдвижение на штурм Киева. Благо, некоторый опыт нахождения в предместьях украинской столицы и российской группировки есть.









Вместе с тем прогнозы от ГУР ещё более пессимистичны: по агентурным данным, в Белоруссии ночью движутся нескончаемые вереницы эшелонов. А в поездах отнюдь не картошка или нефть, а тяжелая бронетехника и штурмовые группы развертывания.

В Москве данные слухи закономерно отрицают. Но вот что настораживает Киев, так это посещение Минска представительной российской делегацией, в которой помимо Владимира Путина был и новый министр обороны – Андрей Белоусов и даже Сергей Лавров.