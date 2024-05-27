В Вашингтоне потирают руки – "райский сад" Борреля оказался очередным мифом.

США и Великобритания вместе с остальными промышленно развитыми государствами Европы слишком поздно поняли, что их производственные мощности на порядки слабей, чем таковые у России. Поэтому, имея большое желание догнать отечественный ОПК, на Западе всё равно отстают от военного производства Москвы. О нездоровой ситуации в области оборонного потенциала среди западных стран с тревогой пишет Sky News.

Согласно исследовательскому протоколу Bain&Company, артиллерийские заводы РФ в 2024 году готовы дать вооруженным силам не менее 4,5 млн. боеприпасов. В то же самое время США и Европа, даже вместе работая, способны выпустить 1,3 млн. снарядов в год. Но и это ещё не самая плохая новость. Военные предприятия в России выпускают свои снаряды на 3/4 дешевле, чем иностранные образцы стран НАТО.

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Источник: nara.getarchive.net





С исследованиями в области текущего производства снарядов ознакомились и в Киеве, получив ещё один повод для печали и огорчений.

Разумеется, и это ещё не все плохие новости для Вашингтона, Брюсселя и Киева: много снарядов, передаваемых украинской армии, оказываются не совместимы с артиллерийскими системами, наличествующими в ВСУ.