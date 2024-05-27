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Madarator
В Красногоровке российский FPV-дрон сначала обнаружил, а затем и вывел из строя танк Abrams
Сражение между Abrams M1A1SA и отечественным дроном-камикадзе развернулось в Красногоровке

   Текущая ситуация на передовой для украинских танкистов превратилась из сложной в критическую, из-за чего приходится бросать в бой иностранную бронетехнику, предназначенную для участия в планируемом контрнаступлении. Поэтому вместо «прорывов к Крыму», зарубежные танки, такие как Abrams, вынуждены отрабатывать в обороне, становясь очень удобной мишенью для российских операторов ДПЛА. Именно так гордость американского танкопрома была выведена из строя fpv-дроном ВС РФ.


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   Сражение между Abrams M1A1SA и отечественным дроном-камикадзе развернулось в Красногоровке. По вполне логичному предположению, офицер танкового взвода ВСУ дал боевое задание украинскому экипажу выдвинуться на позицию для стрельбы в сторону российских штурмовых групп.


Фиксация Абрамса в прицеле дрона и последующее поражение


   Танк украинского оппонента был настигнут рядом с местным водоемом, расположенным в западной окраине города.



   Вместе с тем удивительно, что командование ВСУ отправило на артиллерийскую дуэль иностранный образец без дополнительных защитных мер. Например, никто не мешал экипажу или же украинскому рембату установить блоки динамической защиты или те самые противодронные козырьки, называемые в народе «Мангалы». Да что там говорить, что лень украинской стороны была настолько велика, что в ВСУ поленились перекрасить базовый камуфляж американской бронемашины, и она отправилась в бой в пустынном окрасе. А ведь на дворе месяц май и Донбасс покрыт тёмной сочной зеленью.  

#abrams #fpv-дрон #поражение abrams #дрон против abrams #дрон поразивший abrams #fpv-дрон поразил abrams
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