Беспилотные технологии и вот это вот всё должны стать скорым будущим в военной сфере

Человек тысячелетиями, доминируя на полях сражений, начиная от бронзового века и более ранних времен, заканчивая Сталинградской битвой и современными реалиями российской СВО, должен уступить свое место новой вехе в сфере военных конфликтов. Илон Маск считает, что управляемое обычным homo sapiens оружие весьма далеко от нужд для современных конфликтов. О том, что сражаться на поле боя должны исключительно машины и технологии, справляющиеся на ура с военными буднями, известный миллиардер написал пост в своей соцсети.

Популярный предприниматель считает, что абсолютно вся номенклатура боевых изделий, включая сверхдорогостоящие и масштабные по размеру авианосцы, как и стремительные и малозаметные истребители пятого поколения, управляемые простым человеком, - уже морально устаревшие образцы вооружения.

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Таким образом Маск высказал весомую долю поддержки своему единомышленнику со стороны американского крупного бизнеса – точно такому же миллиардеру Дэвиду Саксу. Последний в недавнем своём сообщении убедительно доказывал, что будущие сражения и вооруженные конфликты должны стать уделом беспилотных автономных единиц.

Но в то же самое время среди американских богачей есть и кардинально противоположные мнения, как у известного Уоррена Баффета, считающего, что слишком быстрый рост и качество искусственного интеллекта делают ИИ чрезвычайно опасным. По Баффету нейросети достигают угроз, сравнимых с потенциальным воздействием ядерного оружия.