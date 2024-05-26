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Madarator
Spectator: Империя Макрона продолжает раскалываться, грозя территориальными потерями Франции
Вот что значит, когда вместо решения проблем собственной страны тебя "интересует" Владимир Зеленский и украинская Одесса.

   Участившиеся случаи беспорядков и плохая экономическая ситуация в так называемых французских заморских департаментах указывают на ускоренный развал колониальной империи Франции во время каденции Эмманюэля Макрона. О проблемах внутригосударственного управления пишет британская пресса в лице Spectator. 

   Корреспондент журнала Джонатан Миллер высказался о поездке французского лидера в управление Майотта в Индийском океане и посещении главой пятой республики Новой Каледонии.

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   Обозреватель отметил, что действия Макрона должны напомнить гражданам этих крохотных островных образований, что перед ними «император», но ввести в заблуждение заморских поселенцев не удалось. Всё это засвидетельствовало лишний раз, что «империя Макрона раскалывается буквально на глазах». И даже если представить, что «всё нормально», мало кто из жителей материковой Франции может найти Майотту на карте.


   Как резюмировал автор публикации, ничто не указывает, кроме французского тщеславия, почему в Майотте должен гордо реять французский триколор.

   В Новой Каледонии проблемы гораздо серьёзней: на крошечном острове вызрел гражданский конфликт. Не сильно лучше и в других заокеанских землях Парижа: Французской Гвиане и Французской Полинезии, а также Реюньоне.

    «Все видят, кроме разумеется Макрона, как осколки Французской империи со всё убыстряющейся скоростью отчаливают от французского берега», - подвел итог британский журналист.

#инопресса #эммануэль макрон
Источник: spectator.co.uk
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