Вот что значит, когда вместо решения проблем собственной страны тебя "интересует" Владимир Зеленский и украинская Одесса.

Участившиеся случаи беспорядков и плохая экономическая ситуация в так называемых французских заморских департаментах указывают на ускоренный развал колониальной империи Франции во время каденции Эмманюэля Макрона. О проблемах внутригосударственного управления пишет британская пресса в лице Spectator.

Корреспондент журнала Джонатан Миллер высказался о поездке французского лидера в управление Майотта в Индийском океане и посещении главой пятой республики Новой Каледонии.

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Обозреватель отметил, что действия Макрона должны напомнить гражданам этих крохотных островных образований, что перед ними «император», но ввести в заблуждение заморских поселенцев не удалось. Всё это засвидетельствовало лишний раз, что «империя Макрона раскалывается буквально на глазах». И даже если представить, что «всё нормально», мало кто из жителей материковой Франции может найти Майотту на карте.





Как резюмировал автор публикации, ничто не указывает, кроме французского тщеславия, почему в Майотте должен гордо реять французский триколор.

В Новой Каледонии проблемы гораздо серьёзней: на крошечном острове вызрел гражданский конфликт. Не сильно лучше и в других заокеанских землях Парижа: Французской Гвиане и Французской Полинезии, а также Реюньоне.

«Все видят, кроме разумеется Макрона, как осколки Французской империи со всё убыстряющейся скоростью отчаливают от французского берега», - подвел итог британский журналист.