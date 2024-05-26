Таким нехитрым способом российские бомберы прорвали уже три оборонительных линии ВСУ.

Планирующие боеприпасы стали «тротиловым мостиком» через оборонительные редуты украинской армии. Офицер ВСУ с полевым позывным «Ахиллес» в беседе с корреспондентом The New York Times объяснил успехи российских штурмовиков, прибегающих к помощи своей авиации, когда надо пробить окно в крепкой украинской обороне. По словам командира Юрия Федоренко, при помощи авиационных бомб-планеров три линии украинских фортификационных линий стали лишь горами земли, обильно перемешанных с брёвнами и бетоном из-за мощного воздействия тяжелых российских бомб.

Так командующий отрядом дронов батальонного уровня не только рассказал, но и показал на экране телефона, предварительно загрузив приложение с картами, где украинская оборона попросту «лопнула» в трёх местах, застигнутая врасплох небывалым воздействием авиационных боеприпасов с крыльями и умным наведением.

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Причем, по мнению Федоренко, незавидная участь украинского гарнизона Часова Яра практически гарантированна. И в течение ближайших нескольких недель важный, с точки зрения оборонительного центра город, может практически быть полностью сдан наступающим группам ВС России, использующих тактическое преимущество в количестве ствольной и реактивной артиллерии и «нескончаемого» потока артиллерийских боеприпасов.

Тем временем украинские мониторинговые группы на 23:55 по Москве сообщают о появлении на боевом курсе стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, поднятых в воздух с военного аэродрома «Оленья».