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Madarator
Комбат ВСУ Федоренко заявил, что через несколько недель Часов Яр может перейти под контроль ВС РФ
Оптимизм официальных властей Украины очень часто резко расходится в оценках с простыми военными ВСУ.

   ВСУ находятся между молотом и наковальней, пытаясь сдержать постоянные атаки российской стороны. О том что украинская армия постепенно, с каждым новым днём боёв переходит границу тяжелой ситуации в сторону критической, рассказал один из старших офицеров 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ. Речь идёт о комбате отряда ударных БПЛА Юрии Федоренко, когда украинский командир поучаствовал в беседе с журналистом The New York Times.

   С его слов, нет никакой стабилизации ситуации, и пока украинский Генштаб перебрасывает резервы с других операционных направлений, военнослужащие российской армии делают маленькие шаги, которые на длинном треке превращаются в контроль над многими бывшими украинскими позициями.

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   В пример руководитель украинского батальона привел ситуацию, когда «фортификационные порядки плотного характера» были просто сметены и обезврежены. А вместо бетонных бункеров и больших тоннелей появились «равнины из обломков». Причем лишь счастливчикам со стороны ВСУ удалось отступить в тыл.

    По прогнозу Федоренко, у Часова Яра есть несколько недель, чтобы оставаться украинским. Дальше лишь останется «зафиксировать» обстановку, когда Часов Яр полностью перейдет под российский контроль.

   В заключение, американские журналисты рассказали, что Часов Яр есть ключ, после получения которого ВС РФ смогут совершить рывок вперед.

#инопресса #инопресса о всу #юрий федоренко
Источник: nytimes.com
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