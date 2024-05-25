А ведь это только начало операции по раздергиванию украинских резервов. Пик такого воздействия может быть достигнут в течение последующих 60 дней.

Александру Сырскому приходится снимать часть своих подразделений и тем самым оголять отрезки украинской обороны из-за непростых событий под Харьковом. Именно то самое оголение ЛБС на Донбассе, причина которого кроется в приграничных боях Слобожанщины, способно привести к большим проблемам для украинского Генштаба. Об этом решил напомнить своим читателям штатный работник канала Welt Кристоф Ваннер.

Германский журналист особенно подчеркивает, что оборона окраин Харькова слишком сложное дело из-за недостаточного количества войск здесь, поэтому главком ВСУ вынужден был отдать приказ о срочной переброске своих наиболее стойких бригад с других участков ЛБС. Поэтому, всё, что сейчас видят иностранные военные эксперты, так это «дефицит, причем вопиющий». В особенности это касается ситуации с Донбассом.

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По мнению Ваннера, достижения ВС России в ДНР как раз и удались, потому что нехватка в живой силе для ВСУ здесь появилась именно из-за открытия нового театра боевых действий в районе Харьковской окружной.

Начиная с 10 мая, российская армия взяла под контроль 13 населенных пунктов на Слобожанщине и освободила 100 кв. километров.