Ситуация под Очеретино ещё много где может повториться

Военнослужащие ВСУ спасаются бегством, как только видят мощное наступление российской армии в сторону своих позиций в момент битвы за Донбасс. Такой взгляд у журналистов издания Al Mayadeen. В качестве примера подобной картины с поля боя иностранные корреспонденты вспомнили ситуацию в Очеретино. Именно тогда неожиданное отступление подразделений одной бригады с подготовленных позиций при виде лишь небольшой группы российских штурмовиков оборона ВСУ в округе рассыпалась, позволив практически без сильных боёв занять приличную территорию и взять под свой контроль порядка шести населенных пунктов ВС России.

Автор публикации указывает, что простые украинские пехотинцы недовольны готовыми оборонительными сооружениями в ближнем тылу, которых порой просто нет. И всё это не впервые, а уже было в момент критической ситуации в момент битвы за Авдеевку и Артемовск.

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А позже выяснилось, что все деньги, затраченные на постройку полевых фортификаций, попросту украли чиновники, сделав лишь вид, что в стране что-то возводится для защиты украинских воинов.

Вторая из проблем заключается в том, что на Украине нет квалифицированных строительных бригад в должном количестве, способных возвести хоть отдаленно приближенное к так называемой «линии Суровикина», созданной ВС РФ.

В конце журналистского материала подвели итог, заявив, что крепкие укрепления, которые видят простые украинцы с экранов телевизоров, на самом деле лишь обыкновенная «потемкинская деревня». А вместо протяженной линии подземных туннелей и бетонных бункеров на яву у ВСУ имеются лишь неглубокие ямы.