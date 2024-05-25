С такими навыками видеомонтажа в Голливуд наверняка не пригласят.

Необычный способ доказать эффективность боевой работы своего подразделения выбрали участники110-й мехбригады ВСУ. Украинские военные выложили в Сеть кадры, которые при тщательной проверке оказались ничем иным, как скриншотом из игрового симулятора. Вместе с тем бойцы МБр утверждают, что это факт удачного перехвата российского Су-25СМ2. О грубой постановке «цифровых кулибиных», успевающих непонятным образом между сражениями, находить свободное время на такие бесполезные действия. Об этом рассказал ТГ-канал «Военный осведомитель».

Эксперты онлайн-издания сделали вывод, что это видеоматериал, взятый из игрового проекта Digital Combat Simulator.

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Причем для большей «достоверности», военные монтажёры воспользовались реальным изображением из жизни и игрового процесса, совместив их.

Но облако дыма, возникшее над лесной грядой, не смогло обмануть российских участников телеграм-проекта, уличивших украинских военных в банальной склейке.