А что? Удобный способ: и свои не подстрелят и другие бойцы ВСУ удачный способ смогут перенять.

Необычный способ передачи вверенного старшими офицерами ВСУ дефицитного бронетанкового имущества прямо в руки российских бойцов, выбрал военнослужащий украинской армии Максим Лихачев.

Сдавшийся на одном из операционных направлений, прослуживший порядка двух лет украинский военный, решил, что с него довольно противостояния с ВС РФ, поэтому прекратить военную службу безопасным для здоровья способом, можно только перейдя на сторону ВС России. Об этом пишет ТГ-канал «Неофициальный Безсонов.

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Для этого, он попросту угнал дефицитный образец вооружения украинской армии – танк Т-64. Причем как объяснил Максим, такой выбор не случаен: сослуживцы не применят свои автоматы, а для остальных, это просто похоже на стандартный боевой выход танка на позиции для стрельбы. Причем, предусмотрительный и опытный солдат, заранее договорился с российской стороной, предоставившей коридор безопасности и объяснившей, как им воспользоваться военнослужащему ВСУ. Так, Лихачев без приключений и добрался, двигаясь в сторону российских позиций.

Т-64 - первый советский основной боевой танк с мощным вооружением, многокомпонентной броней и высокой маневренностью. Создан в конце 1950-х годов на Харьковском заводе, усовершенствован до версии Т-64А в 1968 году. Имеет комплексную защиту, многотопливный 700-сильный дизель, 125-мм пушку, систему управления огнем. Дополнительно может оснащаться навесным оборудованием.