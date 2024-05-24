Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Forbes: ВС РФ в Волчанске изматывают ВСУ, вынуждая держать "круговую оборону"
Украина может попытаться отбить Волчанск, но потерять Часов Яр и другие города.

   Российская армия, пересмотрев подход к качеству своих тактических операций, действует с оглядкой на показавшие успех вариации городских штурмов. Причем пример прекрасного штурма Артёмовска, Авдеевки, взятых под контроль тактикой сплошного наступления, превращает надежды украинского Генштаба на удержание Волчанска слишком сложной мечтой, которой с большой вероятностью так и не удастся сбыться.

   С американским журналистом Forbes поделился своими опасениями боец элитной 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, оказавшейся на острие украинской обороны малого приграничного городка, ставшего яростной ареной столкновения между двумя сторонами.  

реклама

   Как заявил военный обозреватель Дэвид Экс, смешанные взводные группы россиян атакуют одновременно сразу с нескольких сторон, приводя в трепет экипажи украинских броневиков Stryker, которым приходится прилагать неимоверные усилия, чтобы удержать сектор прорыва, противодействуя усилиям в режиме «360 градусов», так как приходится вести круговой бой.

   Со слов российского депутата Виктора Водолацкого, к вечеру 24 мая Волчанск контролируется на 50% ВС РФ.

#инопресса #волчанск #битва за волчанск
+
Написать комментарий (0)
Украинские военкоры заявляют, что местное население в Волчанске помогало наступлению армии России
Точность ряда видов западного вооружения на Украине снизилась в 10 раз из-за работы российской РЭБ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новейшая российская ракета Х-38МЛ разрушила до основания укрепленный район ВСУ
4
"Краснополь" с лазерной ГСН догнал и уничтожил M1A1SA Abrams с установленной ДЗ "Контакт-1"
14
Швеция усилила оборону острова Готланд на Балтике из-за опасений, что РФ установит над ним контроль
2
Компания SpaceX Илона Маска запустила первые спутники для новой шпионской группировки США
+
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
2
Google представила стабильную версию Android Auto 12.0
+
Теория формирования галактик под вопросом — обнаружено слишком много карликовых галактик-спутников
+
BYD заявила о начале продаж своего хэтчбека Seagull на европейском рынке в следующем году
+
Илон Маск заявил, что введение 100-процентных пошлин на китайские электромобили стало для него сюрпризом
+
Xiaomi представила новые смартфоны серии POCO F6 с процессорами Snapdragon 8s Gen 3 и 8 Gen 2
+
Tesla попросила своих поставщиков перевести производство за пределы Китая и Тайваня
1
Память DDR6 будет в два раза быстрее самых быстрых модулей DDR5
21
Британский генерал пояснил, почему англичанам стоит опасаться российских ракет
3
Утечка характеристик GeForce RTX 5090 раскрывает память GDDR7 и потенциальную тройную печатную плату
1
Подчинённые Илона Маска совершили первый видеозвонок по Starlink, используя обычные смартфоны
+
Первый пилотируемый запуск космического корабля Boeing Starliner снова отложен из-за утечки гелия
+
Смартфон OnePlus 13 одним из первых будет оснащён новым чипом Snapdragon 8 Gen 4
+
Украинские военные укрепляют бельгийские БМП бревнами
1
Интернет-ресурс GSMArena опубликовал обзор смартфона POCO F6 Pro
+
Импортозамещающее производство теплообменников запущено под Тверью
+

Популярные статьи

"Спящие псы", "Эбигейл" - краткий обзор двух разных фильмов
1
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
40
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
73
Запад меняет свои оценки мощи российской армии
5
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
19
Мое мнение о OnePlus 12R Genshin Impact Edition (Eurogamer)
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Май)
6
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
17
Что известно на сегодня о новой портативной консоли Sony Playstation 4 Portable
4
Panasonic использует тенденцию к уменьшению размеров камер, выпустив Lumix S9 в стиле поколения Z
4

Сейчас обсуждают

Олесь Кука
21:50
А в этом году ты идешь нахер.. а мы будем долго смеяться
Путин заявил, что переговоры по Украине могут быть только на основе реалий «на земле»
Ivan Mikhailov
21:42
Нет, но я не топлю за войну в отличие от турбированного выше
Путин: Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась
Ivan Mikhailov
21:40
Путин заявил, что полномочия Зеленского истекли и теперь президент Украины нелегитимен. Во-первых, начиная с третьего срока Путин и сам нелегитимен. А, во-вторых, самое время напомнить, что одной из...
Путин: Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась
Andrei Andrei
21:38
У меня ни одного знакомого нет кто бы сподобился пользоваться ВК мессенджером 🤮
Прощай, легенда: мессенджер ICQ прекратит свою работу 26 июня
Vorvort
21:23
Цитата: "двумя дополнительными кластерами GPU, аналогичными тем, что используются в новых ускорителях NVIDIA Blackwell B200." Это Хуанг двучип что ли замутил, как у GB200? 😂
Печатная плата NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition будет разделена на три части
shuler37
21:21
Энергоэффективность: нынешний флагман NVIDIA GeForce RTX 4090 может потреблять от 450 до 600 Вт мощности в зависимости от модели и разгона, но новые графические процессоры серии GeForce RTX 50 будут п...
Печатная плата NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition будет разделена на три части
REY_B_
21:19
Очередная пирамида.... - При месячной подписке в 20 баксов, GPT-4 не окупается. А GPT-5 будет ещё дороже. Польза весьма ограничена. А вред, например в виде уже существующего захламления соц.сетей сген...
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что GPT-5 будет работать как виртуальный мозг
Чато- - -Бот
21:08
Парик, заколочка и накладная грудь: Харьковчане спасаются от военкомов. https://t.me/KharkovZV/6764 Где-то там и Трусикер с Горынычем ныкаются.
Путин: Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась
Валерий Агапов
21:07
Хороший пример мужества украинцев и подтверждение того, что мы единый народ. К сожалению, не все.
Украинские военкоры заявляют, что местное население в Волчанске помогало наступлению армии России
Яков Рудев
21:04
Интересно 5090 позволит 4к на 60Гц без длс при РТ на ультрах в актуальных играх или как 4090 не везде?
Печатная плата NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition будет разделена на три части
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем