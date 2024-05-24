Украина может попытаться отбить Волчанск, но потерять Часов Яр и другие города.

Российская армия, пересмотрев подход к качеству своих тактических операций, действует с оглядкой на показавшие успех вариации городских штурмов. Причем пример прекрасного штурма Артёмовска, Авдеевки, взятых под контроль тактикой сплошного наступления, превращает надежды украинского Генштаба на удержание Волчанска слишком сложной мечтой, которой с большой вероятностью так и не удастся сбыться.

С американским журналистом Forbes поделился своими опасениями боец элитной 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, оказавшейся на острие украинской обороны малого приграничного городка, ставшего яростной ареной столкновения между двумя сторонами.

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Как заявил военный обозреватель Дэвид Экс, смешанные взводные группы россиян атакуют одновременно сразу с нескольких сторон, приводя в трепет экипажи украинских броневиков Stryker, которым приходится прилагать неимоверные усилия, чтобы удержать сектор прорыва, противодействуя усилиям в режиме «360 градусов», так как приходится вести круговой бой.

Со слов российского депутата Виктора Водолацкого, к вечеру 24 мая Волчанск контролируется на 50% ВС РФ.