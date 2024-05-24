Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе – мирный план Зеленского в очередной раз оказался интересен "не только лишь всем".

Джо Байден не почтит своим присутствием швейцарский форум с формулой Зеленского. Вместо этого текущий хозяин Овального кабинета посетит Голливуд с его мероприятием по сбору финансов на свою предвыборную компанию. О приоритетах Байдена рассказал Bloomberg.

Согласно информации, Байден увидится с известными актёрами, такими как Джордж Клуни, Джулия Робертс и другими суперзвездами. Все они, поддерживающие Демократическую партию, будут совместными усилиями разыскивать спонсоров для Байдена.

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Что интересно, настоящее желание найти компромиссы между конфликтующими странами всегда подразумевает присутствие на дипломатическом саммите обеих сторон противостояния. Но Киев настоял, чтобы представителей Москвы не было. Правда и Кремль прямо заявлял, что на мероприятии, организованном Зеленском, российских официальных лиц не будет. Причем этому удивляться не стоит: чиновники украинского президента на самом деле договариваться и не собирались, так как вместо конструктивного диалога решили просто выкатить список ультимативных требований к России, которые та должна почему-то выполнить.

Но что хуже всего для киевской администрации, для «тяжеловесности» самой встречи, из мировых лидеров первого ранга отказались быть там национальный лидер Китая – Си Цзиньпин и Луис Инасиу Лула да Силва — президент Бразилии, присутствие Нарендры Моди, как главы Индии, под вопросом. Должен быть Олаф Шольц и Мануэль Макрон, но оба не являются авторитетами мирового уровня.