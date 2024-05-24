Первые поставки американских истребителей Киеву власти Дании обещали начать уже в будущем июне

Первая группа украинских лётчиков получила аттестаты об окончании пилотажной подготовки в США. Речь идёт о лётной подготовке на истребителях F-16. О завершенном этапе в осваивании американской авиатехники рассказали в Национальной гвардии.

Как рассказали в государственной организации, это был первый набор украинских учащихся.

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Вспомним, что располагая очень большим количеством лёгких истребителей, возложить «почётную обязанность» на передачу F-16, в Вашингтоне решили не на Пентагон, а на европейских союзников. Таковыми оказались власти Нидерландов и Дании. Чиновники Копенгагена пообещали предоставить Киеву самолёты своей армии уже в будущем июне.









В США так же рассказали, что учебный центр в Аризоне готов принять новых учеников из Украины, так как европейские страны в своих ранних словах обещали передать в Воздушные силы ВСУ около 40 «Шестнадцатых».

А вот военный эксперт Скотт Риттер уверен, что появление «легкомоторного» американского истребителя вряд ли кардинально поменяет ситуацию на поле боя, потому что «волшебной кнопки», способной переломить противоборство в пользу ВСУ нет.