Конец света – нет интернета, я не могу то, я не могу это

У нормальной работы терминалов Starlink на Украине всё чаще появляются проблемы. Речь идёт о целенаправленном воздействии российских комплексов РЭБ. О новой напасти украинской армии рассказали в свежей публикации New York Times.

Американские журналисты после разговора с украинскими военнослужащими утверждают, что с недавних пор российские специалисты своими навыками в области радиоэлектронной борьбы приводят к массовым сбоям в функционировании Starlink в харьковском регионе.

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Так министр цифровой трансформации украинского государства Михаил Федоров подчеркнул, что ему известно о всё более многочисленных фактах применения РЭБ подразделениями ВС РФ, задействующих более сложные и мощные по мере воздействия методы, препятствующие нормальной работе Starlink.









Как объясняют украинские бойцы и чиновники, проблемы со связью в особо важные временные отрезки боев приводят к тому, что часть подразделений ВСУ могут отступить, боясь разгрома.

Так военнослужащий ВСУ с полевым позывным «Картель», поделился рассказом, в ходе которого выяснилось, что воздействие на терминал связи Starlink в конечном итоге приводит к тому, что части российских дронов удаётся прорваться на украинские позиции. А связь осуществлялась в ряде подразделений посредством обычных чатов, из-за чего многие сообщения происходили с большим временным лагом.

Американские журналисты резюмировали в конце статьи, что проблемы со Starlink могут представлять собой неприятный тактический сдвиг в сторону российских сил.