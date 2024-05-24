Но ничего страшного: кому надо, получил откаты и отправился на заслуженную пенсию в Майами

Уже на Западе с тревогой в публикациях вынуждены признать, что полезность и боевая эффективность боеприпасов малого диаметра наземного базирования, получивших свое наименование в качестве аббревиатуры GLSDB, вышли практически никакими. В этом виноваты средства радиоэлектронной борьбы Москвы, представляющие собой направленное излучение с так называемыми «загрязняющими волнами».

Именно метод радиоэлектронного подавления превращает высокотехнологичное переосмысление классического снаряда, снаряженного микродвигателем и модулем спутниковой навигации, в обычную бомбу, да ещё и бьющую куда возможно, но только не в область нахождения военных объектов россиян. Не на это надеялись сначала в Вашингтоне, а потом и в Пентагоне, подписавших приказы об отправке этих современных средств поражения в украинскую армию.

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Вместе с тем в Boeing, и создавших «оружие XXI века», решили оправдаться: якобы их специалистам может потребоваться несколько месяцев для перенастройки программно-аппаратной начинки умных боеприпасов, с целью «научить» их бороться с российскими РЭБ.

Вспомним, что в начале зимы Пентагон публично высказался за поставки в ВСУ GLSDB. И уже в феврале стало известно о первом факте использования таких реактивных бомб против ВС РФ. Так в районе Кременной были найдены фрагменты крыльев и аэродинамических элементов конструкции американского вооружения.

О GLSDB известно, что этот тип боеприпаса с коррекцией по спутнику и двигателем придумали Boeing и Saab. Благодаря совместным инновациям, простую авиационную бомбу научились запускать с пусковых установок РСЗО. Со слов американских военных, такая бомба способна пролететь 150 км.