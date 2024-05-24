Коррупция, некомпетентность и атаман-диктатор в Киеве с образованием актёра вряд ли помогут Вашингтону победить

Вашингтон мог бы остановить потенциальный конфликт между Россией и Украиной ещё до его начала. Если бы Байден сказал для этого несколько «дружеских увещеваний» для киевской власти. Но вместо этого администрация американского президента вмешалась в сражение, в котором США и их военным партнёрам не суждено победить. О непростых ходах, способных сильно изменить ситуацию в мире, рассказал популярный работник прессы – Сеймур Херш.

В своем авторском материале журналист указывает, что из американского бюджета было затрачено около $175 млрд. на поддержку Украины. Но все эти деньги неспособны поменять обстановку на передовой в пользу украинской армии. И не поменяют. Лишь классическая дипломатия, с учётом мнения двух сторон противостояния, способна что-то реально сделать. Но для этого практически нет шансов сейчас.

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С наибольшей вероятностью из-за упорства Владимира Зеленского и Джо Байдена весь мир будет вынужден наблюдать за постепенным, но таким неминуемым крахом украинской армии. А последняя с каждым новым днём боёв становится всё больше похожей на слабо подготовленную, без вооружения и должного количества силы в жалкую копию себя периода зимы-весны 2023 года, когда ещё не началось то самое украинское контрнаступление.

Байден мог пообещать Путину, что Украину никогда не примут в НАТО, и это бы наверняка не запустило маховик СВО. Но вместо этого 81-летний президент выбрал направление на конфронтацию, из-за чего превратил Украину в земли с разрушенной экономикой и убегающим населением. Вот и весь итог 4-летнего правления Джо, резюмировал Херш.