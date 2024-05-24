Иностранные добровольцы, сумевшие вернуться с Украины домой, делятся впечатлениями об СВО

О том, что жизнь у так называемого иностранного «солдата удачи», совсем не сахар, в особенности, если ты согласился на поездку в ВСУ и решил сразиться с российской армией, вышло занимательное интервью, опубликованное в ТГ-канале Евгения Поддубного. Два зарубежных военспециалиста или попросту наёмники, решили рассказать о своём опыте пребывания на СВО по ту сторону от окопа россиян. Причем по мнению самих же рассказчиков, поделившихся эмоциями и историями своего пребывания в украинской армии, им крупно повезло, что им удалось вернуться домой живыми.

Так по словам первого «дикого гуся», когда ты находишься на несколько сотен миль от зоны боевых действий, даже в условном Львове или Киеве, «за тобой» всё равно может прилететь русская ракета. И не важно какое время суток за окном или время года: всегда нужно оглядываться и прислушиваться. Возможно в самый неподходящий момент над тобой та самая «последняя ракета», после чего от тебя мало что останется.

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Кроме того было замечено, что большинство из новоприбывших считают, что это лишь лёгкая прогулка, больше похожая на приятный отпуск. Но такая иллюзия развенчивается слишком быстро, чтобы понять, что по сравнению с Украиной Ближний Восток был самым настоящим раем.

Не в пользу Украины сделал сравнение и другой респондент, заявивший, что учебники и уставы НАТО, если сделать сравнение с боями против ВС РФ – это игра в тех самых пластмассовых солдатиков из далёкого детства. Вас здесь не станет, вот и весь итог «игры» против русских, заметил он.









Как заявил собеседник, все его новые знакомые, прибывшие «отдохнуть» от командировок в Ирак на Украину, не верят первое время, что они могут перестать существовать здесь. Потому что на Востоке, если ты находишься внутри высокой бетонированной стены на базе – то ты на 100% жив и практически тебе ничего не угрожает. Но на Украине «за каждым кустом» тебя ждёт fpv-дрон, снаряд или любая из дальнобойных ракет россиян. В конце он выдал солдатский каламбур: самое безопасное место на Украине – это когда ты находишься за тысячи километров от первого окопа русских.

Причем все опрошенные согласились, что у себя на родине они не очень любят вспоминать «командировку» в ВСУ.