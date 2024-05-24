Вместо реальной экономики в США решили "инвестировать" в финансовый сектор. И вот к чему всё это привело.

Модель самолёта Boeing 777 может снискать лавры самой проблемной за всю историю американской корпорации. Стало известно, что конструктивное несовершенство в модулях электрооборудования, встроенным в воздушные аппараты серии, чревато разрушением всего самолёта. Речь идёт о транспорте, вмещающем 350 пассажиров, когда неисправность с высокой вероятностью вызывает пожар и следом быструю и всеразрушающую детонацию топливных резервуаров, находящихся в плоскости крыльев.

Причем летных экземпляров, подверженных серьёзной уязвимости, насчитали не менее 300 единиц. И часть из этих самолётов входят в авиапарк фирм United и American Airlines.

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После получения доступа к письму от Федерального авиационного управления, журналисты Daily Mail выяснили, что чиновники отвели топ-менеджерам Boeing ровно три месяца на устранение выявленных дефектов и уязвимостей электромодулей. Само уведомление от FAA было отправлено в минувшем марте.

Тем временем представитель корпорации был вынужден публично прокомментировать угрожающую ситуацию, заявив, что письмо FAA было «стандартным», а выявленная угроза не является таковой. Причем сотрудник сослался на более чем 30 летний опыт эксплуатации «Семьсот семьдесят седьмых», когда самолёты этой серии без проблем смогли транспортировать не менее 3,9 млрд. человек.

Но в FAA на этот «антикриз» парировали фактами, когда указали, что отвал дверей, пожар в моторах в «777» всё-таки происходили, и полностью Boeing 777 из-за этого безопасным назвать нельзя.