Генерал-лейтенанта подозревают в получении взятки в особо крупном размере

Поступают новости об аресте второго замначальника Генштаба. Речь идёт о руководителе главного управления связи Вооруженных сил РФ – генерал-лейтенанте Вадиме Шамарине. Ему предъявлено обвинение в деле о взяточничестве, пишут РИА Новости, чьи журналисты оказались в 235-м гарнизонном военном суде. Согласно текстовому репортажу оттуда, суд выбрал в качестве меры наказания – заключение под стражу.

Генерал подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

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Только за последние недели в СИЗО были отправлены как минимум два генерала российского Генштаба (помимо Шамарина) и точно такие же высокопоставленные гражданские служащие. Первым пошёл небезызвестный Тимур Иванов, чей особняк в 1 млрд. рублей вряд ли был куплен на одну зарплату военного, пусть и занимающего должность заместителя министра обороны.









А дальше неприятности ожидали руководителя главного управления кадров МО Юрия Кузнецова, попавшего под арест 13 мая и уже 17 мая арестовали бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Оба фигуранта обвиняются в экономических преступлениях – получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве.

И возвращаясь к Шамарину. Что интересно, его непосредственный предшественник – начальник главка связи генерал-полковник Халил Арсланов, так же в 2020 году был арестован по делу о махинациях и коррупции. А самому генерал-лейтенанту теперь грозит до 15 лет колонии.