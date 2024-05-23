Максимальная дальность полёта в 400 километров не оставит равнодушными даже украинских пилотов F-16.

Воздушным силам ВСУ с большой надеждой ожидающих американские истребители F-16, после ознакомления со следующей новостью, нужно насторожиться и приготовиться. Речь идёт об оснащении истребителей Черноморского флота ракетами класса «воздух-воздух» с самыми дальнобойными характеристиками. Речь идёт о Су-30СМ2, вооруженного последней версией Р-37М. Именно эти авиационные боеприпасы способны без всяких усилий догнать и удержать в рамке прицельного модуля практически любой самолёт западных держав на рекордном расстоянии в 400 км. Ниже, как раз размещено фото последней модификации «Супер-Сухого» – Су-30СМ2 с ракетами Р-37М и Р-77-1.





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Справка для читателей. Сухой в версии «СМ2» есть ничто иное, как обновлённая модификация Су-30СМ, предназначенного унифицировать авиапарк отечественных ВКС.

















А теперь разберем отличия Сушки от своих предшественников одного модельного ряда. Так «Супер-Сухой» получил новую силовую установку – АЛ-41Ф1С. Тяга оной, на 16% выше, более ранних версий данного двигателя. Причем ресурс, несмотря на возросшие тяговые характеристики, тоже выше. Отсюда вытекают следующие прямые преимущества: мощней «мотор» – больше радиус боевого действия и больше по массе боеприпасов можно с собой взять на миссию. Разумеется, «улучшайзинг» только лишь одним ростом тягового могущества двигателя не ограничился: модель получила лучшие обзорные системы, такие как радар и оптические сенсоры.





Р-37М / РВВ-БД. Источник: testpilot.ru





Новость о том, что Су-30СМ2 поступил в серийное производство, была опубликована отраслевыми изданиями 15 сентября 2020 года, на что указывает портал «Военное обозрение».