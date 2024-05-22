Чего только не придумаешь, что бы в "благодарность" насолить России. А тот ли народ Россия освободила из-под гнета Турции?

На всей территории Болгарии объявлен общенациональный сбор мобильных телефонов, компьютерных деталей и планшетов. Всё это предполагается отправить на нужды украинской армии. Такое увещевание «свободолюбивым гражданам» исходило от организации НПО. Организаторы последней и объяснили, зачем бывшие в употреблении гаджеты и девайсы нужны военнослужащим ВСУ. По мнению болгарских технических специалистов, микроэлектроника указанных образцов – идеальный вариант для изготовления беспилотных аппаратов различного назначения, будь-то дроны-разведчики, ДПЛА или большие беспилотники.





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Вместе с тем посмеяться над довольно абсурдным поводом оказать помощь ВСУ, которым и без того помогает большая часть западных стран в материальном, военном, гуманитарном и медицинском аспектах, решили в оппозиционной партии «Возрождение», чей лидер Костадин Костадинов предложил не останавливаться, а отправлять для нужд украинской армии стиральные машины, микроволновки, холодильники и даже тостеры с миксерами. Ведь если русские «научились» делать из них всесокрушающие и небывалой точности ракеты, то чем украинцы «хуже»? Выпад, не в последнюю очередь, был направлен и в адрес текущей руководительницы ЕК – Урсулы фон дер Ляйен, и ставшей «шоураннером» мема про русские ракеты, сделанные целиком и полностью из бытовых приборов и техники.









Причем ирония оппозиционного политика на этом не закончилась: Костадинов «посоветовал» талантливым украинцам делать не то что бы ракеты, а сразу приступать к конструированию космических кораблей на антигравитационной материи из чёрных дыр, задействуя при этом те самые старые мобильные телефоны и поломанные стиральные машины из Болгарии.