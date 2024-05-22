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Sun: ВС России провели серию успешных атак на секретные базы, где иностранцы готовили солдат ВСУ
Даже в тылу жизнь иностранного военного "отпускника" находится в шаге от "Искандера"

   Российские ракеты в последнее время слишком хорошо «знают», где осуществляется иностранными специалистами подготовка солдат ВСУ и без промаха бьют по таким секретным местам. Как так происходит, выяснить не удалось, но большая часть зарубежных военных инструкторов, даже находясь вне пределов ближнего тыла и зоны боевых действий, попадают в сплошную зону риска неожиданных ударов со стороны россиян. С подобными неприятными настроениями вышла свежая публикация британского издания The Sun. Журналисты узнали о текущей непростой обстановке на Украине у одного из «диких гусей» – подданного британского короля Дэна Ридли.

   Англичанин без лишних апелляций заявил, что подготовительный центр для новобранцев ВСУ, которых учат наёмники из западных и иных стран, находится рядом с Харьковом. Причем размеры тренировочной базы позволяют её с высоким уровнем достоверности отнести к одному из крупнейших военных центров.

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   Так за всё время сотрудничества Лондон и Вашингтон смогли вместе выпустить около 14 тыс. украинских бойцов.

   Как заявил с печалью в голосе Ридли, за всё время СВО существовали и иные пункты подготовки, но всегда внезапными ударами россиян они были разрушены до основания.

   В финале интервью Ридли рассказал, к чему такие секретные базы готовили: по большей части солдаты ВСУ готовились брать штурмом здания, использовать дроны-камикадзе и осваивали азы так называемой тактической медицины. Причем все преподавалось в гораздо более сжатые сроки, чем в обычной армии штатными инструкторами. Так на медицинскую подготовку отводился 21 день, вместо «положенных» в официальной армии 120 дней.

   Так же Ридли раскрыл вопрос и финансирования, заявив, что все подготовительные лагеря спонсируются исключительно за счет США.

#инопресса #инопресса о всу #инопресса о российском вооружении #наемники
Источник: thesun.co.uk
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