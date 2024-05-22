Очень интересно. А как же светлое европейское будущее?

В Великобритании один из высокопоставленных правительственных чиновников запустил сайт, заполненный целиком и полностью стандартными советами для выживания в случае наступления чрезвычайной ситуации. Как объяснили в первоисточнике новости Sky News, веб-версия должна научить часть людей базовым навыкам, благодаря которым их семьи смогут сопротивляться различному роду угроз.

Старт проекту дал заместитель британского премьер Оливер Дауден, назвав многозначительно веб-ресурс под именем «Prepare». Портал «Готовьтесь», предлагает накапливать необходимый запас питьевой жидкости и долгохранящихся продуктов и различного рода консервов, не требующих тепловой обработки перед употреблением в пищу. Кроме того семьям с детьми обязательно понадобятся детская утварь и животный корм для своих питомцев.

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Помимо этого? «выживальщикам» не обойтись без открывашки, запаса батареек и перезаряжаемых АКБ, лобных и классических фонарей, переносного радио, гигиенических салфеток и медицинских аптечек.

Как заявил сам Дауден, все добропорядочные англичане должны быть во всеоружии ко множеству угроз, перечисленных в национальном реестре рисков.









Тем временем тему выживания в сложных ситуациях различного характера в Великобритании по мнению одного из адептов «потенциального конца человеческой цивилизации», начали внедрять в массы довольно поздно. Так один из людей, практикующий на регулярной основе подготовку своей семьи к гипотетическим апокалипсисам различного толка, дал интервью каналу SkyNews, где заявил, его продуктовые и иные запасы – это не подготовка к ядерному конфликту или инопланетному нашествию, а «учеба по жизни»: ведь кто бы что не говорил, но от экономического кризиса на туманном Альбионе не застрахован никто. Так «Барри» поставил себе цель в случае острой нужды «продержаться на плаву» в течение полугода, если случится нечто необычное.









Движение так называемых выживальщиков зародилось в США, когда часть американцев подумала, что СССР и Вашингтон обязательно вступят в фазу ядерной конфронтации. Поэтому такие люди делали запасы не только воды и еды, но и отрывали и обустраивали подземные бункеры в меру своих сил и финансовых возможностей. По некоторым данным, не особо афишируя, убежища с комфортом на глубине пятиэтажных домов есть у массы западных звёзд и воротил финансового рынка, предусмотрительно построивших подземные дворцы вдали от больших городов на отдалённых островах и территориях.