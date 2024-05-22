Украинские чиновники, как комсомольцы, всегда готовы ко всему заранее. В особенности с нелегитимным президентом

Территориальные потери, касающиеся только территорий Украины, с высокой вероятностью будут. О пессимистичном прогнозе, направленном исключительно в сторону киевских властей, на публичном уровне было озвучено в США. В качестве «глашатаев правды» выступили высокопоставленные военные чины. Именно последних выслушали журналисты Foreign Affairs.

Согласно экспертному заключению журнала, первые заметные потери украинских земель совсем не за горами: до их точного наступления осталось подождать несколько месяцев. Причем факторов, способствующих обратной картине, практически и нет.

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По мнению иностранных работников прессы, ВСУ могут исправить ситуацию, но в случае многократных усилий по набору новобранцев. Согласно точным расчётам, активизировать мобилизацию нужно ровно в 3 раза и даже более. Именно тогда есть шанс удержать украинскую оборону.









Со слов отставного работника Нацсовета по разведке США Эрика Чиарамеллы, пакеты военной поддержки и новый закон о призыве на военную службу дают эфемерный шанс для стабилизации положения украинской армии, но исход битвы за Украину ещё далёк от позитивного положения для Киева.

А вот по мнению Владимира Зеленского «всё хорошо»: снаряды есть у каждой бригады, а для удержания Харькова достаточно лишь получить две системы ЗРК «Patriot».

Причем в американском журнале «забыли» указать, что воинству Александра Сырского не хватает и такого фактора, как «времени». Ведь даже если благодаря жестким решениям по мобилизации в ВСУ наберется достаточное количество человек, сделано это будет лишь через несколько месяцев, тем самым растянув подготовку новичков ещё на пару месяцев. И когда всё это закончится, пройдет слишком много дней и ночей, а ведь ЛБС и сейчас удаётся удержать с трудом.