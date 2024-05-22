30-летний американский борт по определению не может быть надёжней и современней российского вертолёта, созданного в 2009-м году.

Эбрахим Раиси совершил свой последний полёт на винтокрылой машине Bell-212 американского производства, хотя почти всегда отдавал предпочтение полётам на российском Ми-171. Необычные странности, предшествующие серьёзному лётному ЧП в иранских горах, ознакомили своих читателей в свежей публикации Turkiye.

Журналисты на условиях анонимности смогли в приватной обстановке переговорить с офицером спецслужб, обеспечивающим безопасность первых лиц иранского государства. Согласно его сведениям, в лётном ангаре безвременно почившего Раиси было много моделей вертолётов, но в большинстве случаев президент летал на российских воздушных машинах. И только во время злополучного перелёта выбор был сделан в пользу 30-летней модели из Америки – лётного экземпляра Bell-212.

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Ми-171А2 2017 г.в. с двумя турбовальными двигателями ВК-2500ПС-03 и защитным противопомпажным механизмом мощностью до 2500 л.с. каждый





Так же по неизвестной причине, вернуться обратно в Тегеран вместе Раиси в одном вертолёте решили руководитель иранского МИД – Хосейн Абдоллахиян и глава провинции Тебриз – Малик Рахмети.

И третья приметная деталь – вместо пилотов «борта номер один», сформированных из участников Корпуса стражей исламской революции, были выбраны лётчики из иранской армии, что случалось довольно редко.





Bell 212 введен в эксплуатацию в 1968 году





Крупное авиационное происшествие случилось 19 мая из-за сложных метеоусловий, усугубленных технической неисправностью либо ошибкой пилотирования, а возможно сразу всем вместе. Для оказания технической помощи и установления наиболее точной причины, повлекшей до крайности неприятные последствия, из России была направлена соответствующая экспертная миссия с опытными специалистами.