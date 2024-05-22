Если позиции ВСУ под таким огненным валом и сохранились, то только под многометровой толщей обломков из бетона.

Украинский Генштаб во что бы то ни стало хочет держать оборону, даже в не предоставляющих оперативной ценности населённых пунктах. Так попытки закрепиться среди городской застройки, неоднократно предпринимаемые украинской армией, не желающей строить оборонительные сооружения посреди полей, будучи на сто процентов уверенной, что все выделенные на строительство фортификационных линий обороны будут разворованы ещё до начала строительства максимально коррумпированными украинскими чиновниками, всё равно не избавляют ВСУ от высоких потерь из-за массового применения ВС РФ тяжелых боевых систем. Речь идёт о РСЗО линейки «Град» и «Солнцепек». Именно последние буквально превратили в тлен украинские позиции в Белогоровке, битва за которую ещё продолжается.





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Свежее видео, как расчёты систем залпового огня систематически и в массовом порядке сметают узлы украинской обороны в той самой Белогоровке, появилось в мировой Сети.

Ещё меньше приятных новостей для украинской армии поступает из отдалённых российских полигонов, где проходят испытания ТОС-3 «Дракон». Причём для новой боевой машины из серии "реактивная артиллерия" по ходу дела, доводят до ума дальнобойный боеприпас с максимальной дальностью полёта в 15 километров. Речь идёт о снаряде ТБС-М3, оснащённым продвинутой версией РДТТ с более эффективным высокоимпульсным режимом, позволяющим достигать целей на удалении до 15000 метров и выжигать все сопротивляющееся с температурой около 2000 градусов по Цельсию.