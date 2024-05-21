Интересно, что быстрей закончится: у американских военных "Жнецы"или у хуситов зенитные ракеты

Желание американских военных знать ответы на всё про свете, дорого обходится Пентагону. В особенности в последнее время и в особенности в акватории Красного моря и рядом с ним. Дело в том, что местные хуситы, решившие показать не словом, но делом, что у них есть собственные красные линии, сбили очередной высокотехнологичный и не совсем дешёвый БЛА. Коим и оказался MQ-9 американской армии. Причём беспилотный разведчик по какой-то не слишком уважительной причине совершал свой «полет наблюдателя» даже не вблизи морской акватории в свободной зоне для полётов, а прямо над районом центрального Йемена. О перехвате в небесной среде провинции Эль-Байда сообщил политический представитель «Ансар Алла» Яхъя Сариа. Активист движения с соответствующим обращением выступил на канале «Аль-Масира».

Как объяснил эмиссар, военный дрон американцев «Жнец» был подавлен силами ПВО в ответ на «американо-британскую агрессию». И как было уточнено в тексте выше, воздушная машина США находилась над территорией суверенного государства.

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По словам Сариа, в непосредственном ударе по корпусу «птицы» использовалась ракета по военной классификации «земля-воздух». Фотографии с уничтоженной техникой будут предоставлены немногим позднее.

В ТГ-канале «Рыбарь» ведут подсчет сбитым американским «Жнецам» именно хуситами и к 21 мая сообщили уже о пятой обезвреженной машине и во второй, выведенной из строя только за текущий месяц. До этого дрон, выполняющий разведывательные миссии, был перехвачен четыре дня назад в небе над Марибором.

И что интересно, обладая самым большим военным бюджетом на планете, Вашингтон и Пентагон совершенно ничего не могут сделать с маленькой пустынной армией, в своем недавнем прошлом посреди безжизненного пространства сумевшей разработать гиперзвуковые ракеты.