Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Йеменские хуситы сбили пятый американский беспилотник MQ-9 Reaper
Интересно, что быстрей закончится: у американских военных "Жнецы"или у хуситов зенитные ракеты

   Желание американских военных знать ответы на всё про свете, дорого обходится Пентагону. В особенности в последнее время и в особенности в акватории Красного моря и рядом с ним. Дело в том, что местные хуситы, решившие показать не словом, но делом, что у них есть собственные красные линии, сбили очередной высокотехнологичный и не совсем дешёвый БЛА. Коим и оказался MQ-9 американской армии. Причём беспилотный разведчик по какой-то не слишком уважительной причине совершал свой «полет наблюдателя» даже не вблизи морской акватории в свободной зоне для полётов, а прямо над районом центрального Йемена. О перехвате в небесной среде провинции Эль-Байда сообщил политический представитель «Ансар Алла» Яхъя Сариа. Активист движения с соответствующим обращением выступил на канале «Аль-Масира».

   Как объяснил эмиссар, военный дрон американцев «Жнец» был подавлен силами ПВО в ответ на «американо-британскую агрессию». И как было уточнено в тексте выше, воздушная машина США находилась над территорией суверенного государства.

реклама



   По словам Сариа, в непосредственном ударе по корпусу «птицы» использовалась ракета по военной классификации «земля-воздух». Фотографии с уничтоженной техникой будут предоставлены немногим позднее.

   В ТГ-канале «Рыбарь» ведут подсчет сбитым американским «Жнецам» именно хуситами и к 21 мая сообщили уже о пятой обезвреженной машине и во второй, выведенной из строя только за текущий месяц. До этого дрон, выполняющий разведывательные миссии, был перехвачен четыре дня назад в небе над Марибором.

    И что интересно, обладая самым большим военным бюджетом на планете, Вашингтон и Пентагон совершенно ничего не могут сделать с маленькой пустынной армией, в своем недавнем прошлом посреди безжизненного пространства сумевшей разработать гиперзвуковые ракеты.

#хуситы #mq-9 reaper #хуситы сбили американский беспилотник
+
Написать комментарий (0)
После поставки ракет ATACMS Украина просит у США дроны MQ-9 Reaper
Йеменские хуситы ударили по танкеру с нефтью в Красном море
Лидер хуситов заявил, что США не добились успехов в бою и теперь пытаются решить вопрос деньгами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
4
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему GTA 6 не выйдет на ПК во время релиза
8
В Новосибирске построят пятый автомобильный мост через Обь к 2030 году
5
В ВСУ начали использовать "матку" fpv-дронов, выполняющую функцию наводчика и носителя "птиц"
1
Покупатели российского ПО стали получать многомиллионные иски от их разработчиков за использование нелицензионного софта
6
Спутниковый интернет Starlink официально запущен в Индонезии
+
Место для постройки высокотехнологичной судостроительной верфи в РФ выберут до конца текущего года
+
В сети появилось видео распаковки POCO F6 Pro
2
В Казани проведут уникальную инженерную операцию по перемещению Шуховских башен
2
Игра Total War: Star Wars готовится к выходу
1
Компания Blue Origin отправила туристов в космос 19 мая
+
В Норвегии возвели энергоэффективный асимметричный небоскрёб
3
NASA разрабатывает реактивный двигатель для первого гибридно-электрического авиалайнера
+
Медведев сделал ряд жёстких заявлений касательно Зеленского и возможных мирных переговоров по Украине
5
Intel Core i9-11900K с DDR4 установил новый мировой рекорд, обогнав Core i9-14900KS с памятью DDR5
2
PlayStation 6, скорее всего, получит либо 16, либо 24Gb оперативной памяти
2
Скирмионы могут сделать компьютеры в 10 раз быстрее
+
«Катюша» наладила крупносерийное производство принтеров и МФУ на российских платах
9
Функция Google "Аудио эмодзи" теперь доступна на телефонах Pixel
+
США выведут все войска из Нигера к сентябрю
+

Популярные статьи

8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
24
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
28
Краткий обзор игры Dungeons & Dragons: Dark Alliance
+
Мое мнение о Steam Deck OLED (Eurogamer)
6
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
2
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
43
Колонизация Марса - научная фантастика или ближайшее будущее
5
Выясняем, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость смартфона Apple iPhone 15
16
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
3
Американские инвесторы скупают акции технокомпаний Китая и сбрасывают активы техногигантов США
+

Сейчас обсуждают

Колючка
17:19
Шеша, ты уже скачал Хеллблейд 2 ?
Мое мнение о Immortals of Aveum на PS5 (Eurogamer)
FoxhaunD
17:19
к чему это тут? Показать всем, что ты умеешь пользоваться гугл переводчиком?
Мое мнение о Immortals of Aveum на PS5 (Eurogamer)
Легенда
17:18
не
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
ev_ruso
17:15
это местные алигархи мешают, даже если америка в пролив сахарова превратиться они будут лизать жопу китайскому капиталу...
Мишустин раскритиковал новую линейку автомобилей Volga за низкий уровень локализации производства
ev_ruso
17:14
нафига нам все эти голодранцы, брать как ты выразился надо только тех кто к нам реально хочет, нафига тебе рассадник бандеровщины внутри страны...
Мишустин раскритиковал новую линейку автомобилей Volga за низкий уровень локализации производства
ev_ruso
17:13
только мы владели компетенциями и мы покупали технологии, а не как щас они ставят завод а если чего им уже после их ухода пользоваться невозможно будет
Мишустин раскритиковал новую линейку автомобилей Volga за низкий уровень локализации производства
WildHornet
17:10
Что за Lenovo?
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
OgoGoLog
17:06
Местное производство уже несколько лет поднимается, даже до начала СВО подымалось. А китайские авто - это калька базы южно-корейского/японского с нотками (сейчас уже) европейского автопрома. Китайцы ...
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
ev_ruso
17:02
ну китаеса свою проценту отщипывает... а у нас куда не плюнь все товары импортные... так что польза есть, глядишь начнуть местное производство поднимать а не тупо тягать все из за бугра.... вон Шеша ...
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
OgoGoLog
16:59
Моя зарплата растёт в теперь уже стабильном рубле. Если раньше наше правительство с хлебом и солью принимало на себя американскую инфляцию, то сейчас отсутствие зависимости от западных экономических и...
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем