А из-за отсутствия огромного количества автомобилей депутаты Верховной рады "зафиксировали" и улучшение ситуации с экологией.

Анну Ковальчук встретили пустынные улицы некогда многолюдной столицы. О незаполненных людьми киевских проспектах и маленьких улицах рассказала корреспондент в своей свежей публикации.

Как прокомментировала журналистка, перед её удивленным взглядом предстал город, донельзя похожий на Киев начала весны 2022 года, когда началась российская СВО.

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Причем по заметкам женщины, даже в будний день машин на городских дорогах кратно меньше, чем в выходной день, когда множество горожан пытаются в нерабочие дни как можно больше времени провести за городом.

И пообщавшись со столичными жителями, женщина пришла к выводу, что все разговоры в их среде идут об одном и том же, и даже заканчивается и начинается беседа лишь одной темой.

И хотя Ковальчук не стала прямо распространяться что это за такая «важная тема», из контекста текущей ситуации речь идёт с наибольшей вероятностью о вступлении в силу нормативного акта о мобилизации. Новая редакция закона предусматривает увеличение числа и тяжести санкций за уклонение от воинской службы, одновременно понижая призывной возраст для службы в украинской армии до 25 лет. И что больше всего раздражает действующих украинских военных, демобилизация в законе не предусмотрена.

А мы помним, что начиная с 21 мая срок президентских полномочий Владимира Зеленского, согласно украинской Конституции, прекращается.

А тем временем народный депутат Евгений Шевченко искренне радуется новым нормативным изменениям в жизни Украины и конкретно Киева, зафиксировав кратное уменьшение автомобильных заторов на дорогах столицы.