Александр Сырский обещал Зеленскому удержать Волчанск до начала конференции в Швейцарии.

Передовые группы российской армии преодолели речной массив Волчья и проникли в Волчанск с ещё одного направления. Об успехах во время штурма приграничного города ВС РФ рассказал ТГ-канал «Военное дело».

В новостной заметке указывается, что северная часть населённого пункта уже контролируется отечественными силами, где в ряде секторов происходит так называемая дозачистка. Но с началом боевой активности на южном фасу, украинским отрядам, действующим в этом районе, может грозить или окружение, или неожиданные удары сразу с двух векторов атак.

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Поэтому единственный логичный выход для украинского Генштаба – это отдать приказ на отход из города, - резюмируют военные аналитики российского портала.

Волчанск находится в нескольких километрах от государственной границы с РФ, а битва за город началась поздним вечером 10 мая, когда первые ДРГ российской армии проникли на окраины волчанской городской агломерации.

Известно, что потеря Волчанска для украинской стороны опасна не только политическими последствиями, но и сугубо военными: по мнению главкома ВСУ Александра Сырского, если армия России установит контроль над городом, то следующим логичным шагом будет атака тылов украинской армии.