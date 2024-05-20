Конституция не запрещает проводить выборы президента, даже если действует военное поражение, но Зеленский отказался от избирательного процесса

В сегодняшний понедельник вечером заканчиваются законные полномочия Владимира Зеленского на посту президента Украины. Поэтому именно 20 мая самый последний день, когда представитель высшей власти в стране перестаёт быть легитимен.

Вспомним, что полномочия Владимира Зеленского, как руководителя украинского государства, начали действовать 20 мая ровно пять лет назад. Теперь согласно букве главного Закона Украины, новый электоральный цикл должен был быть запущен ещё 31 марта 2024 года, а как раз сегодня уже новый лидер должен был принять присягу народу Украины.

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Но выборы не состоялись: якобы из-за военного положения и мобилизации. Сам Зеленский высказался по этому поводу, назвав гипотетические выбора «несвоевременными».









Лидер России Владимир Путин рассказал, что для РФ аналогично важно, что любая власть в Киеве должна быть законной, но решение об этом лежит сугубо на Украине.

По мнению специалистов конституционного права, возникшую правовую коллизию мог бы разрешить конституционный суд Украины, но Зеленский не торопится обращаться к судьям КСУ из-за опасений услышать плохо устраивающий его ответ. Как пишет портал «Страна.ua», источник во власти сообщил, Зеленский так поступает, потому что знает, что «четкого пропрезидентского большинства в КСУ нет».