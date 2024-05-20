Бывший главком Залужный предлагал провести мобилизацию на Украине ещё прошлой осенью

Закон о мобилизации, на который так надеются украинские власти, принят слишком поздно. В этом уверен руководитель канала France 24 по внешней политике Дуглас Херберт.

Редактор дирекции телеканала заявил, что Владимиру Зеленскому и Александру Сырскому нужны не менее 200 тыс. свежих военных, чтобы выйти на относительный паритет по количеству личного состава с ВС РФ, показывающих достаточно высокий уровень продвижения, частично сравнимый с периодом начала 2022 года. Причем весь мир видит, как армейская группировка «Север» продвигается в Харьковской области и ведомая генерал-полковником согласно плану Валерия Герасимова, уже освободила по меньшей мере десяток населенных пунктов и 100 кв.км. приграничных земель.

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Херберт объяснил, что «слишком долгие решения» приближают Украину к той самой критической черте, за которой маячит грандиозное поражение. Всё это касается запоздалой реакции, когда утвержденный лишь в апреле Закон о мобилизации привел к тому, что пока Киев наберет новый состав для изрядно поредевшей армии, и пока пополнения будут подготовлены, как минимум должно пройти несколько месяцев.









Есть и «запасной вариант»: отправить новобранцев сразу в бой: но такое решение в краткосрочной перспективе поможет быстро исправить ситуацию, но исправить именно на мгновение, после чего последуют непременно крупные потери со стороны ВСУ.

Похожего взгляда придерживается и бывший немецкий офицер Вольфганг Рихтер, заявивший, что Киев упустил удачное время для мобилизации.