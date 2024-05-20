Из строя выведено 90% тепловых энергомощностей Украины

Высокая эффективность ударов российских ВКС выбила 90% мощностей тепловых электростанций Украины. О потерях украинской инфраструктуры рассказал бывший украинский министр ЖКХ – Алексей Кучеренко.

По словам депутата Верховной рады, до начала массированных атак военных РФ на Украине вырабатывалось около 8000 мегаватт электричества. После результативных прилётов цифра электрогенерации обвалилась до 800 мегаватт. Потери колоссальные, - цитируют украинского политика отечественные РИА Новости.

реклама

И даже если Украина воспользуется помощью Европейского Союза и соседствующих с ней стран, всё равно в стране будет сохраняться высокий уровень дефицита электроэнергии. Поэтому всё что остаётся делать обычным гражданам, так это начать уже сейчас подготовку в длительному отсутствия электричества в розетке.









Народный избранник считает, что для устранения повреждений станций потребуется существенное количество времени, поэтому нехватка «света» продлится и на летний период и на зимний.

И уже начиная с 20 мая с 18:00 на всей территории Украины согласно уведомлению фирмы «Укрэнерго» стоит ожидать почасовых ограничений подачи электроэнергии.

И как заявил руководитель минэнерго восточноевропейской республики Герман Галущенко, это самый тяжелый ущерб с момента нанесения ракетных ударов, начиная с 2022 года.