Бывший медицинский работник является "признанным экспертом" в области военного управления

Бывший медик, а ныне депутат верховной рады Марьяна Безуглая выдала новую порцию критики и обвинила генералов из команды текущего главкома ответственными за неудачную оборону на ряде чувствительных направлений. По словам политика, именно подчиненные Александра Сырского виновны в текущей слабой устойчивости украинских оборонительных порядков.

Аргументируя, женщина считает, что Сырский выбрал командующим одного из направлений Юрия Содоля, когда его командиры «уронили оборону» в районе первой столицы УССР и сделали практически то же самое в районе «очеретинского цвета», когда грубые недочёты в обороне ВСУ рядом с этим населенным пунктом позволили российским штурмовым группам развить успех сразу в несколько векторов атак, добившись «неожиданного» продвижения.

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Причем Безуглая вменяет Сырскому то, что он не только не наказал этих военных, но даже не воспользовался «организационными выводами», оставив этих генералов на своих местах.

С 10 мая армейская группировка «Север» под командованием генерал-полковника Александра Лапина добилась успеха на харьковском операционном направлении, когда освободила территории в размере 100 кв. километров, продолжая пусть с заниженными темпами из-за подтягивания новых украинских резервов, всё равно продвигаться дальше.