Все мы умны задним умом: в особенности американские военные, бесславно именно убежавшие из Афганистана.

Планомерная оперативная работа российского Генштаба и серьёзные упущения военно-политического руководства Украины позволяют Владимиру Путину с позитивным настроем смотреть в будущее, а для ВСУ всё далеко не просто. Так считает экс-министр обороны США Роберт Гейтс, о чём поделился с корреспондентами американского CBS.

Прямо сейчас бывший высокопоставленный функционер отметил, что российская спецоперация идёт именно по плану Москвы, а не Киева. И ВСУ просто вынуждены вторым номером реагировать на обострение ситуации. Причем российские генералы наверняка знают, что их украинские визави испытывают большое напряжение в попытках угадать направление главного удара ВС РФ, когда он может произойти на любом из оперативных направлений. И в то же самое время, пока нет самого главного наступления, локальные продвижения осуществляются практически на всех отрезках ЛБС. И ВСУ не в силах с этим что-либо сделать, так как не хватает ресурсов.

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Ранее Гейтс, после победы российских сил в боях за Авдеевку, констатировал переход наступательной инициативы в стан ВС РФ. Как мы видим, в своих прогнозах военный чиновник из США ни капли не ошибся.