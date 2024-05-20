Следующие в учебном расписании ВС ВСУ – американские истребители F-16

В сети опубликовали кадры боевой учебы украинских лётчиков, использующих в качестве учебной единицы французский штурмовик Dassault Alpha Jet.

Как заявлено в ТГ-канале «Dambiev», это второй этап тренинга украинских пилотов. В ходе первого этапа участники Воздушных сил ВСУ получили теоретические знания во время посещения курсов в Великобритании.

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На третьем этапе предполагается лётная подготовка непосредственно на истребителях F-16. Когда украинские офицеры прошли курс пилота лёгкого штурмовика французской армии, доподлинно неизвестно.

Про Dassault Alpha Jet известно, что они применяются не только как боевые единицы, но и как самолёты для учёбы. Согласно открытой информации, лёгкий штурмовик может нести до 2,5 тонны ракетно-бомбового вооружения плюс авиационная 27-мм пушка.









Весьма вероятно, что в качестве акта военной помощи «французы» могут появиться и в ВСУ ввиду исчерпания парка советских Су-25, перехватываемых над полем боя в зоне СВО российскими ПВО и сбиваемых истребительной авиацией ВКС РФ.

На Dassault могут быть установлены все типы ракет, применяемых на F-16, в том числе и дальнобойных.