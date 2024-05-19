Эффективность выстрела из "крафтового образца" не уступает заводской "Сайге"

Появление в зоне СВО различных по назначению fpv-дронов в существенной мере повлияло на всю картину общевойсковых боёв. ДПЛА используются российской и украинскими армиями как в качестве разведывательных аппаратов, так и в качестве сугубо ударных вариантов. Причём с каждым днём боёв интенсификация применения таких образцов возрастает, нанося существенный урон как живой силе, так и вполне защищенной бронетехнике. Да что там говорить, когда одна маленькая российская «птичка» лишь одним своим прилётом смогла сложить в самом прямом смысле пустующее здание с украинскими солдатами, решившими спрятаться от одного из отечественных fpv.





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Интегрированный вариант дробовика в АК в виде "обвеса"







Поэтому борьба с такими аппаратами для обеих сторон играют важнейшую роль. В качестве действенного средства в ВС РФ стали использовать классические дробовики. Но пока насыщенность этими образцами вооружений в ряде подразделений российской армии оставляет желать лучшего, умельцы из таких групп не отчаиваются и используя творческий подход и подручные средства, создают настоящие кустарные шедевры. Об этом пишет ТГ-канал «Военный осведомитель».





Самостоятельный вариант вооружения против дронов





Речь идёт о подствольном модуле в «режиме дробовика» и самостоятельном ружье. Причем буквально для создания разновариантных экземпляров «конструкторам» было достаточно ножек от стального стула и фрагмента классической металлической трубы. Со слов российских военных, использующих эти ружья, их боевая польза ощутима и позволяет повысить стойкость подразделения даже против роевых атак украинских дронов.