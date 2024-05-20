Эффективность противодронных решеток доказана опытным путём в зоне СВО

В Белгородской области сельскохозяйственную технику, работающую в приграничных территориях, стали оснащать дополнительной защитой против украинских беспилотников. Один из таких гражданских образцов был продемонстрирован ТГ-каналом «Wargonzo».

В кадры попал обычный трактор, но по периметру кабины с установленной металлической сеткой. Техника была заснята в процессе транспортировки цистерны.

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Аналогичные защитные схемы довольно активно задействуются в зоне российской спецоперации, когда на отечественной бронетехнике, начиная от обычных броневиков и заканчивая современными танками, в зависимости от уровня полёта фантазии экипажа, закрывается либо частично, либо полностью внешние обводы техники. Причем техническое обоснование такой защиты довольно стройное: в момент соударения кумулятивного боеприпаса с преградой в виде решетки, боевая часть активируется значительно раньше, а сама струя из расплавленного металла попросту не достигает основной брони, позволяя технике кратно повысить свою устойчивость против такого типа вооружения.

Причем на Западе признали эффективность такой простой, но такой действенной защиты, где назвали оснащённые таким типом решетчатых экранов экземпляры «черепахами».