Рассекретить новый образец ВСУ помог умело осуществленный перехват видеопотока украинского "дрона-авианосца".

В ВСУ потеряв превосходство над армией России в количестве fpv-дронов и качестве подготовки так называемых дроноводов, ставших «центрами» повышенной опасности из-за внимания к их персоне различных средств огневого поражения, решили «перевернуть шахматную доску» и попытались внедрить новый тактический приём в искусство применения беспилотных дронов-камикадзе.

Речь идёт о fpv-дронах, совершающих свой полёт под крылом другого беспилотного носителя. Кадры, на которых ДПЛА в начале своего путешествия над линией ЛБС лишь выполняет функции наблюдателя, а только лишь потом отправляется на боевое задание самостоятельно, разместил ТГ-канал «Военный осведомитель».

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Отечественный дрон "Пчёлка"

Именно свежая публикация отечественного канала «рассекретила» новую тактику: знание об оной было получено посредством перехвата видеосигнала с украинского дрона.





украинский fpv-дрон под фюзеляжем носителя

Эксперты под видео прокомментировали ситуацию, что дрон-переносчик используется не только как транспорт для ударного ДПЛА, но и выполняет разведывательную функцию. А в случае дополнительной нужды и расширенную корректировку по ранее пораженной цели.





Самостоятельный полёт после "отстыковки" от БПЛА

Дмитрий Кузякин, занимающий должность руководителя «Центра комплексных беспилотных решений», выдал свое мнение по боевому эпизоду, как специалист в области БПЛА-строения. Попытки создать «дружный гибрид» большого БПЛА-носителя и ударного fpv-дрона предпринимались с самого начала российской СВО. Но сложности для обеих сторон заключаются в том, что такую «матку» легко сбить из-за низкой скорости и «повышенных» габаритов.