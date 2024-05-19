Ситуация настолько плохая, что приходится привлекать женщин к тяжелой физической работе.

Новый закон о мобилизации угрожает существованию «АрселорМиттал Кривой Рог». Из-за дефицита мужчин крупнейший горно-металлургический завод на Украине может полностью закрыться. Неблагоприятный экономический прогноз опубликовала редакционная коллегия американской Financial Times.

В публикации обозначили мнение руководителя Мауро Лонгобардо, в беседе с иностранными журналистами рассказавшего, что в случае большой мобилизации из мужчин попросту будет некому работать, так как для стабильной работы завода будет остро не хватать персонала.

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О том что ситуация больше чем серьёзная, лишний раз подтвердила текущая кадровая политика менеджеров по персоналу: раньше на предприятии всю тяжелую физическую работу выполняли исключительно мужчины, женщины в основном занимали административные должности. Теперь и этот базовый принцип вынужден меняться.

Так для привлечения на завод «слабого пола» в Кривом Роге появились рекламные щиты с женщинами в рабочей одежде и жизнеутверждающим лозунгом «Девушки тут реально рулят». Сделано это исключительно для привлечения женщин в качестве простых рабочих в цехах металлургического предприятия. Именно они должны встать рядом с домнами после того как большинство мужчин отправятся в окопы.

А тем временем «любимцами» ТЦК стали электрики, механики и водители железнодорожных локомотивов. Работники украинских военкоматов дежурят на проходной предприятия и рассылают повестки в административное здание, чтобы уже сами менеджеры их разнесли между рабочими коллективами.

Теперь из-за «зловредной» деятельности украинских военкомов у завода резко упало производство, в том числе такого важного направления, как выплавка стали, используемой в качестве защитного каркаса для объектов энергетики, которых в исправном состоянии и так слишком мало осталось на Украине.

По мнению Лонгобардо, из-за такой непродуманной политики Украина, как государство, неизбежно проиграет.

«АрселорМиттал Кривой Рог» входит в международную сеть ArcelorMittal и является крупнейшим горно-металлургическим предприятием Украины.