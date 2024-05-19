Сил на закрытие всех "точек давления" у ВСУ попросту не хватит

Вовремя начатое наступление в харьковском регионе открывает прекрасную перспективу получить продвижение войсковых групп РФ и на других операционных направлениях из-за нехватки армейского ресурса среди украинских сил. Такой точки зрения придерживается военный журналист Александр Коц во время выступления в эфире радио КП.

По мнению отечественного военкора, наблюдая с тяжелым сердцем за заметными успехами армейской группы «Север» на Слобожанщине, украинскому Генштабу приходится снимать часть войск с других отрезков протяженной ЛБС: из-под Херсона, как это было с украинскими морпехами, с Запорожья, откуда были сняты украинские десантники. И пришлось снимать часть подразделений ВСУ и с часовояровской ЛБС, где в настоящий момент идёт локальное наступление российских сил.

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Всё это превращает успех «северян» в своеобразный громоотвод, притягивающий словно магнит, и без того скудные подразделения ВСУ для купирования потенциальной угрозы прорыва к Харькову. И как только главкому ВСУ Александру Сырскому придётся перебросить существенное количество сил и средств, в других местах по понятным причинам украинская оборона ослабнет, после чего начнётся продвижение и на других участках ЛБС, объяснил свою позицию Кац.

В Харьковской области под контроль армейской группы Александра Лапина перешло 12 населённых пунктов и более 110 кв. километров территории.