Не лучше обстоит ситуация и с вооружением, с одними ЗРК "Patriot" в атаку не пойдешь

Новая редакция закона о мобилизации направлена на формирование свежих резервов для будущих боевых действий или насыщению прямо сейчас запасных операционных направлений рядом с передовой. Но затягивание с принятием нового закона более чем на полгода приведёт к тому, а точнее уже привело, что подготовленные войска из новобранцев не успеют оказать положительное влияние на упавшую боеспособность украинской армии. Такой точки зрения придерживается старший отставной офицер немецкой армии Вольфганг Рихтер. О непростой ситуации, царящей в ВСУ, он рассказал журналистам газеты Welt.

По словам экс-полковника, затягивание с началом действия и голосования за закон о воинской службе послужило ключевым фактором «отставания во времени». Всё это может откликнуться недостаточностью живой силы в окопах, когда в ней будет особая нужда.

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Причем Рихтер объяснил, «как это работает». Несколько месяцев уходит лишь на то, чтобы организовать толпу новичков в какое-то подобие военных отрядов и дать им начальные армейские навыки.

И пока всё это происходит, то есть подготовка резервов, которых в свою очередь ещё только предстоит набрать, в украинской армии уже на конец мая нуждаются в свежей силе. Всё из-за того, что российские штурмовики проводят успешное наступление на широкой полосе ЛБС, начиная от Слобожанщины и заканчивая Авдеевкой в Донецкой области.

Закон о мобилизации, который согласно мысли автора комментариев для немецкой прессы, должен был быть принят ещё в конце прошлого лета, вступил в законную силу вчера. После его начала действия улицы украинских населенных пунктов изрядно опустели.