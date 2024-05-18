Куда делись все предыдущие многочисленные разведчики ГУР, Париж старается не думать

В оборонном ведомстве Парижа уверены, что для достижения военного успеха украинской армии в достаточном количестве нужны специалисты так называемой глубинной разведки. Именно операторов такого типа французские ВС, окрыленные успехом последних учений НАТО, должны помочь подготовить для ВСУ. В настоящий момент разведывательное подразделение пятой республики проходит тренинг-тестирование, призванное доказать высоким чинам свою эффективность. Причем по мнению ряда старших офицеров, новосозданные подразделения существенно помогут в потенциальном продвижении украинской армии. Об этом рассказало германское радио RTL.

Как уточнили немецкие радиоведущие, под глубинной разведкой французской армии понимается отряд FRAN, чьи сотрудники якобы удивили руководство НАТО своим уровнем мастерства разведчика во время совместных учений в Эстонии.

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На радио объяснили, что бойцы подразделения, используя совершенный камуфляж, на протяжении многих часов могут располагаться в кустах никем незамеченные. И в это же самое время наблюдать за оппонентом с помощью высокотехнологичных дронов. Самой главной целью для них является выявление замаскированных опорных пунктов, скрытых входов в оборонительные окопы и секреты и выдавание целеуказаний штурмовым подразделениям.

Что интересно, развитие компетенции разведывательных групп, есть лишь один из множества пунктов слагаемых успеха. И если мощь наступающей армии не соответствует целям, то даже выявление всех невыявленных оборонительных позиций и укрытий не поможет ВСУ. Превосходство на поле боя, как и в стародавние времена, достигается наличием танков, самолётов, артиллерии, снарядов и ракет, но никак не только лишь одними «суперкоммандос».