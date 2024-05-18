Оказывается на американских выборах можно голосовать и без паспорта.

Победа на президентских выборах в США позволит Дональду Трампу приступить к давно намеченному плану на свою каденцию: речь идёт о депортации мигрантов из его родной страны. Причем по мнению редакционного совета The Washington Post, подобное мероприятие без всяких кавычек, можно назвать по масштабу принудительно выселяемых из Америки беспрецедентно великим.

В публикации особо подчеркивается, что нынешняя политика Вашингтона не находит отклика в сердце миллиардера: Трамп преисполнен решимости прекратить иммиграционную программу Джо Байдена, тем самым подготовив почву для самого массового переселения беженцев без паспорта. Американские журналисты уверены, это мероприятие станет самым массовым за всю историю США.

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Также корреспонденты узнали и некоторые детали из «плана Трампа». Так согласно одной из позиций, бумаги, необходимые для быстрейшего принуждения иностранных граждан к выдворению, должны рассматриваться в ускоренном режиме. Как и аннулироваться протокол защиты от выдворения для беженцев, пересекших государственную границу США ранее. Кроме того, потенциальный кандидат в кресло американского президента хочет включить в гипотетический план способы, призванные заставить руководство ряда стран принять обратно бежавших ранее своих граждан.

Именно на так называемую антимиграцию 77-летний политик сделает свою основную ставку в грядущем соревновании с 81-летним Джо Байденом.