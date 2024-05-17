Российские ракеты могут поразить американскую технику с расстояния в 400 км

Неоправданно высокие надежды, заочно возложенные на американские самолёты F-16, на ударную мощь которых так сильно рассчитывают Воздушные силы ВСУ и их непосредственное военно-политическое руководство в лице президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского, не являются непревзойденной панацеей против ВКС РФ. Победы на поле боя, используя в воздушных сражениях американскую авиационную технику, не добиться. Такого мнения придерживается экс-офицер морской пехоты из США – Скотт Риттер.





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Заокеанский военный аналитик обозвал «F-16» злым украинским роком. Уж слишком большой шум вокруг в общем-то неплохой, но не непобедимой техники. Киев надеется, что используя военный потенциал «Шестнадцатых», как по щелчку пальцев в пользу украинской армии поменяется обстановка на поле боя, но этого не случится. По убеждениям Риттера, самолёты-истребители в воздухе – это лишь поддержка наземных сил. А о какой в случае ВСУ можно говорить поддержке, когда сухопутные войска в наземных сражениях вынуждены обороняться, а кое-где и существенно откатываться дальше в тыл.

Причем Риттер отводит не больше дня «выживаемости» американскому истребителю. По его словам, в первом воздушном бою он и будет сбит. И в этот самый момент украинские генералы, а вместе с ними и сами украинские политики дойдут до такой простой мысли, что нет оружия с «волшебной кнопкой», при нажатии на которую сразу наступает сокрушительная победа.









И хотя в своем разговоре Риттер не назвал ракету, которой будет сбит американский самолёт, с высокой вероятностью это может быть сверхдальнобойная Р-37М с дальностью пуска в 400 километров.